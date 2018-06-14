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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik'ten Afrin'de bayram öncesi arama tarama çalışmaları - AFRİN

Mehmetçik'ten Afrin'de bayram öncesi arama tarama çalışmaları - AFRİN

- TSK ve ÖSO birliklerinin sürdürdüğü arama tarama çalışmalarının havadan çekilen görüntüleri - Birliklerin özel eğitilmiş köpeklerle bölgeye yönelik intikalinin havadan görüntüleri - TSK ve ÖSO birlikleri, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin 'de Ramazan Bayram öncesi arama tarama çalışmalarına aralıksız devam ediyor - İlçenin kuzeybatısındaki Racu beldesindeki dağlık bölgede bulunan tünel ve tren hattı güzergahı güvenli hale getirildi - AA, birliklerin özel eğitilmiş köpeklerle bölgeye intikalini havadan görüntülediAFRİN/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin 'de, halkın Ramazan Bayramı'nı huzurlu geçirmesi için arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ve çevresini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledikten sonra ilçede güvenlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Bölgede sivillerin güvenliğine azami derecede önem veren TSK ve ÖSO birlikleri, Ramazan Bayramı öncesinde halkın güvenliğini tehdit eden patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla ilçenin her karışını titizlikle inceliyor. Mehmetçik ve ÖSO, bölge sakinlerinin bayramı huzur ve barış içerisinde geçirmesini amaçlıyor.Terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı mağara ve tüneller tespit edildikten sonra didik didik aranıyor.Bu kapsamda, Afrin 'in kuzeybatısındaki Racu beldesinde, TSK ve ÖSO'ya bağlı mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha ekipleri çalışmalarda bulundu.AA'nın havadan görüntülediği arama tarama faaliyetinde TSK ve ÖSO birlikleri, Racu beldesinden Türkiye sınırına uzanan tren hattı bölgesinde tespit edilen bir tünel ve hat güzergahında inceleme yaptı.Dağlık arazide kilometrelerce yürüyen ekipler, dedektörler ve eğitimli köpeklerin de yardımıyla bölgeyi güvenli hale getirdi.ÖSO kaynaklarından edinen bilgiye göre, Afrin 'de arama tarama çalışmaları yapan ekiplere ambulans ve insansız hava araçları da eşlik ediyor.20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda daha önce teröristlere ait çok sayıda tünel ve barınak ele geçirilmişti.TSK ve ÖSO birlikleri, 3 Mart'ta ilçenin Racu belde merkezini YPG/PKK'dan temizlemişti.

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