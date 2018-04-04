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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor - HAKKARİ

Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor - HAKKARİ



Görüntü Dökümü: - Operasyon detay - İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun bilgi alması - Polis ve askerlerin arazide ilerlemeleri - Tuzaklanan patlayıcının imhası sonrası menfezde oluşan hasar - Helikopterden çekilen dağda operasyona giden askerlerin görüntüsü - Köy ziyaretiMehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor - Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalındaki yüksek rakımlı karlı dağlarda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatan güvenlik güçleri, araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcıyı imha etti, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de güvenlik güçleri karla kaplı dağlarda gece gündüz operasyonlarını sürdürerek, bölgeyi PKK'lı teröristlere dar ediyor.Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash ile Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Altın ve Şen Tepe ile Şemdinli ilçesi Balkaya Dağları'nda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında da operasyon başlattı.İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda karlı dağlar kapsamlı şekilde arandı.Yüksek rakımlı dağlarda zaman zaman karda yatan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.Operasyonda araziye tuzaklanan çok miktarda patlayıcı imha edildi, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bölgede sürdürülen operasyona katıldı.

General Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Teröristler 

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