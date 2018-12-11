Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor - HAKKARİ

Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor - HAKKARİ

- Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor - Kurtarma operasyonlarıMehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı dağlarda operasyona çıkan komandoların görüntülerini, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri" mesajıyla paylaştıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK ile mücadelesini zorlu kış şartlarında da tüm hızıyla sürdürüyor. Hakkari'nin karlı dağlarında operasyon yürüten Mehmetçik, teröristelere adeta nefes aldırmıyor.Milli Savunma Bakanlığı, komandoların kar kalınlığı 1 metreye yaklaşan dağlarda yürüttüğü operasyona ilişkin görüntüyü, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkari'de" mesajıyla paylaştı.

Sosyal Medya Terörle Mücadele Kar Kalınlığı Komando Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı