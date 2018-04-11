Mehmetçik için 'Vatan' yazıp klip çektiler



- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin'deki Mehmetçik için klip çekip, selam gönderdi. Abdurrahman Yerlikaya Kız İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde "Vatan" yazısı yazıldı. İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Zeytindalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Okulda öğrenim gören 200 öğrencinin okul bahçesinde oluşturduğu 'Vatan' yazısı Türk Bayrağı ile desteklendi.

