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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmetçik için taşınabilir şarj aleti kampanyası - AMASYA

Mehmetçik için taşınabilir şarj aleti kampanyası - AMASYA

- Kampanya dahilinde gönderilecek malzemelerin detay görüntüleri - Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in açıklamalarıMehmetçik için taşınabilir şarj aleti kampanyası - Amasya 'da TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için başlatılan kampanyada bin taşınabilir şarj aleti toplandıAMASYA (AA) - Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği Amasya Şubesi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla başlatılan "Afrin Kahramanlarımıza Taşınabilir Şarj Aleti Kampanyası" tamamlandı.Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ötesinde mücadeleye devam eden Mehmetçikleri gönülden desteklediklerini söyledi.

TSK'nin maddi yardımlara ihtiyacı olmamasına rağmen Mehmetçik'in yanında olmak için bu tür kampanyaların önem taşıdığını ifade eden Özdemir, "Devletimizin gücü her şeye yetecek güçte. Askerimizin her türlü iaşesi, her türlü savunma araç ve gereçleri sağlanıyor. Milletimiz de askerlerimize moral ve motivasyon anlamında ufak da olsa katkı sağlayacak, onlara destek olacak yardımlarda bulunmak istiyor." dedi.
Bu kapsamda, yetkililerden askerlerin en çok ihtiyaç duyabileceği malzemeler konusunda bilgi edindiklerini anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:"Askerimizin karşılaştıkları en büyük problem orada telefonlarının şarjlarıyla ilgiliydi. Her bulundukları ortamda enerji bulma sıkıntısı yaşıyorlar.Yedek şarj cihazıyla kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın kampanyamıza vermiş oldukları desteklerle beraber bunları hazırlamış bulunmaktayız."Özdemir, kampanya kapsamında toplanan bin taşınabilir şarj aleti, bin tıraş köpüğü, tıraş bıçağı ve içliği Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Gesi Sınır Ötesi 

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