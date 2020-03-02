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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - ŞANLIURFA

Mehmetçik için sabah namazında dua edildi - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nin dış görüntüsü - Dua eden cemaat - Fetih Suresinin okunması - Vatandaşların Mehmetçiğe destek mesajlarıMehmetçik için sabah namazında dua edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa , Malatya ve Adıyaman'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi. Şanlıurfa 'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.Vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, "Bizim Mehmetçiğimizin manevi olarak yanında olduğumuzu görmesinin ve bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Allah ordumuza ve milletimize yardım etsin. Harekatı hayırla sonuçlandırsın." dedi.
Avni Özbudun da ülke olarak her zaman Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getirdi.

Sabah Namazı Şehit 

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