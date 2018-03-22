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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik için mantı açtılar

Mehmetçik için mantı açtılar

Mantı bükülmesinden görüntü, detaylar ve röportajlar

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Allah 


- AK Parti Sungurlu Kadın Kolları Başkanlığı ve mahalle teşkilatları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiğimize destek amaçlı mantı açtı. 3 günlük çalışmanın son günü yoğun bir şekilde devam etti. AK Parti Sungurlu Kadın Kolları Yönetim Kurulu ve mahalle teşkilatları öncülüğünde başlatılan çalışmada partili ve gönüllü bayanlar tarafından mantı bükme çalışması yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı İlyas Özkan, "Afrin’deki kahraman askerlerimize bizde Sungurlu'dan kadın kolları başkanlığımız önderliğinde bükülen mantıları Afrin’e göndermek suretiyle karınca kararınca destek sağlamaktayız" dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hamide Uzun ise, "Teşkilatımız, mahalle başkanlarımız ve bütün gönüllü Sungurlu halkımız mantı bükerek Afrin’ deki Askerlerimize gönderiyoruz. Onlara rabbim şifa versin, güç kuvvet versin rabbim yar ve yardımcıları olsun. 3 gündür mantı büküyoruz. Çok olduğu için bir miktarını da satıp paraya dönüştürüp Mehmetçik vakfına bağışlayacağız inşallah" diye konuştu.
(SŞ-BÖ)
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