Mehmetçik için kurban kesildi - SİİRT

- Eski Polis Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleşen törenden detaylar - İl Müftüsü Ahmet Altıok'un dua etmesi - Kurbanların kesilmesi - Vali Ali Fuat Atik'in askerlerin alınlarına kurban kanını sürmesiMehmetçik için kurban kesildi - Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerler için kurban kesildiSİİRT (AA) - Siirt 'te Mehmetçik için kurban kesildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.Eski Polis Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleşen törene, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve askerler katıldı. İl Müftüsü Ahmet Altıok, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua etti.Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Allah sizleri kazadan beladan korusun." dedi. İl Jandarma Komutanı Atabay ise, "Kınalı kuzular, Allah sizleri kazadan beladan korusun." diyerek Mehmetçiklerin alınlarına kurban kanı sürdü.