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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi

Mehmetçik için Konya'daki camilerde dualar edildi

- Kapı Camisi'nde sabah ezanı okunması - Fetih Suresi okunması - Dua edilmesiKONYA (AA) - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Konya 'da camilerde Kur'an - ı Kerim okundu, dualar edildi.Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu, dualar edildi. Konya kent merkezindeki Kapı Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Sabah Namazı Sabah Ezanı 

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