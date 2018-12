Mehmetçik için ilmek ilmek atkı ve bere örüyorlar

-Kadınların imece usulü yaptığı hummalı çalışma

-Örgü ören kadınlarla röp

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, röp

-Aslerde olan oğlu ile telefonda konuşan bir anne

-Konuşmayı dinlerken duygulanan kadınlar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezlerinde yaklaşık 150 kadın bir araya gelerek Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örüyor. Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezinde bir araya gelen kadınlar sınırda vatani görevini yapan Mehmetçikler için hummalı bir çalışma içine girdi. Kadınlar soğuk havalarda 'askerler üşümesin' diye onlar için atkı, bere, boyunluk örmeye başladı.

İmece usulü yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, manevi destek için bir araya gelen kadınlar tebrik ederek,"Biz Türk milletiyiz, asker bir milletiz. Her zaman vatanımız, bayrağımız, kitabımız kutsallarımız değerlerdir. Kim ona el uzatmaya kalkarsa o uzatılan elleri kırmasını biliriz. Yıllardır devletler kuran gittiğimiz her yerde bu anlamda hem adaleti hem medeniyeti hem de vatana nasıl sahip çıkılır bunu ortaya koyan bir millet olmamız hasebiyle hamdolsun düşmanlarımıza her zaman korku salmışızdır. Geçtiğimiz yıl bu aylarda çalışma yaparak bizler için canını ortaya koyan, soğuğa rağmen cephede sınırda nöbet tutan ve her daim ülkesini canında önüne koyan Mehmetçiğimiz askerimiz bizim için değerlidir diyerek onlara bere, boyunluk, kaşkol örerek manevi destekte bulunmuştuk. Devletimiz güçlü askerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok ama askerimizin sıcak bir dua, teyzelerimizin ellerinden gelen böyle hediyelere ihtiyacı var. Bu anlamda kadınlardan gelen talep üzerine yine bu çalışmayı başlattık. 20-30 kişi ile başlayan bugün 150 kişiye ulaşan daha da artacak olan bu sayı ile büyük bir heyecanla askerimize manevi destek olsun diye bereler, atkı, boyunluklar örüyorlar." diye konuştu.

Anne asker oğluyla konuşunca gözyaşlarını boğuldular Başkan Eroğlu, bir hafta boyunca devam edecek olan çalışma ile örülecek 3 bin adet bere, atkı ve boyunluğu sınırdaki askerlere göndereceklerini kaydetti.

Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından Tendürek’de vatani görevini yapan bir anne oğlu ile telefonda konuştu.

Anne ile asker oğlu arasında geçen konuşmayı dinleyen kadınlardan bazılar gözyaşlarını tutamadı. Kadınlarla birlikte Mehmetçik için örgü ören Tuba Serdar, duygusal anlar yaşadı. Askere göndereceği 2 oğlu olduğunu ifade eden Serdar, "Ordumuzun bir şeye ihtiyacı olmadığını biliyoruz devletimiz onlara bakıyor ama biz istiyoruz ki anneleri, kardeşleri olarak duamız onlarla. Rabbım yar ve yardımcıları olsun, soğukta gündüzde gecede hepse önce rabbimize emanet olsunlar. Bende erkek annesi, Türk kadın olduğum için duygulandım." diye konuştu.

(Nİ-UY-