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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik için Fetih Suresi okundu - AMASYA

Mehmetçik için Fetih Suresi okundu - AMASYA

- Sabah Ezanı'nın okunması - Camide hocanın Fetih Suresi okuması ve cami cemaatiyle birlikte askerlerimiz için dua etmesiMehmetçik için Fetih Suresi okundu - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Samsun, Amasya , Çankırı'da camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildiSAMSUN - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun, Amasya ve Çankırı'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.Samsun'da Büyük Cami'de okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçik'in muzaffer olması için dua edildi.Vali Osman Kaymak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni cemaatle birlikte dinleyip, Mehmetçik için dua etti. - Amasya Amasya 'nın Ziyaret beldesindeki TOKİ Camisi'nde de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu, dua edildi.Duasında askerlerin zaferle dönmesini dileyen cami imamı, Türk milletinin tarihindeki şanlı zaferleri hatırlatarak cemaatten her zaman dua etmelerini istedi. - ÇankırıBarış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çankırı'da da yaklaşık 900 camide Fetih Suresi okundu.Ahmet Yesevi Camisi'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından İl Müftüsü Bürhan Keleş dua etti.Keleş, Barış Pınarı Harekatı'nda askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin muzaffer olmasını diledi.

Sabah Namazı Güvenlik Güçleri Cami İmamı Askeri Birlik 

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