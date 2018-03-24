Mehmetçik için düzenlenen yardım gecesine yoğun ilgi Haberi

-İlyas Çelik - Zekai Dündar'ın açıklamaları



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- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yenişehir Düşünce kulübü ve Grup olsun tarafından Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir kültür merkezinde düzenlenen “Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesine ilçe dışından da çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen gecede Yenişehir Osmanlı mehteri, Grup olsun, Belediye korosu konseri, Şiir dinletileri ve Grup mavi düş gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesinde konuşan Yenişehir Düşünce Kulübü Başkanı İlyas Çelik, “Şehitlerimizi anma ve Mehmetçiğimize vefa gecemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekai Dündar “ Bizim tarihimiz çok önemli zaferler ile dolu, Türk milleti kendi milleti dışında diğer mazlum ve mağdur toplumların dahi umut ışığı olmuş bir millettir” dedi.

(FA

