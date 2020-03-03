Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik için Çamlıca Camii’nde Fetih Süresi okundu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’nde Fetih Süresi okundu

Çamlıca cami drone görüntüsü

Sabah Namazı Şehit İdlib 

-cami içi detay
-namaz kılma
-fetih suresi
-röportaj

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatının zaferle sonuçlanması için Büyük Çamlıca Camii’nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi. Büyük Çamlıca Camiisi havadan görüntülendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini açıkladı.
Yapılan duyuru sonrası Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatının zaferle sonuçlanması için İstanbul’daki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Fetih Suresinin okunduğu camilerden biri ise Büyük Çamlıca Camii’si oldu. Çamlıca Camii’de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Okunan Fetih Suresi sonrası Mehmetçik için vatandaşlar dualar etti. Bulgaristan’dan gelen bir vatandaş namaz sonrası çok duygulandığını belirterek,” Ben Bulgaristan Sofiadan geliyorum. Sabah namazını kıldık güzel bir duyguydu gerçekten. Böyle bir mekanda böyle bir ortamda yani Çamlıca da bu camiyi yapanlardan Allah razı olsun. Fetih suresi okundu. Sabah namazından sonra askerlerimize şehitlerimize dua edildi. Vatana ve bayrağa herkese aminler dedik” diye konuştu.
Yine sabah namazı sonrası çok duygulandığını belirten Hamza Sefa Gören isimli bir kişi,” Askerlerimizin orada ellerinden geleni yaptığını biliyoruz. Bizim için canlarını feda ediyorlar orada. Rabbim yardımcıları olsun bizde dualarla yanlarındayız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı