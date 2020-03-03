Mehmetçik için Çamlıca Camii’nde Fetih Süresi okundu

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( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatının zaferle sonuçlanması için Büyük Çamlıca Camii’nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi. Büyük Çamlıca Camiisi havadan görüntülendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini açıkladı.

Yapılan duyuru sonrası Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatının zaferle sonuçlanması için İstanbul’daki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Fetih Suresinin okunduğu camilerden biri ise Büyük Çamlıca Camii’si oldu. Çamlıca Camii’de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Okunan Fetih Suresi sonrası Mehmetçik için vatandaşlar dualar etti. Bulgaristan’dan gelen bir vatandaş namaz sonrası çok duygulandığını belirterek,” Ben Bulgaristan Sofiadan geliyorum. Sabah namazını kıldık güzel bir duyguydu gerçekten. Böyle bir mekanda böyle bir ortamda yani Çamlıca da bu camiyi yapanlardan Allah razı olsun. Fetih suresi okundu. Sabah namazından sonra askerlerimize şehitlerimize dua edildi. Vatana ve bayrağa herkese aminler dedik” diye konuştu.

Yine sabah namazı sonrası çok duygulandığını belirten Hamza Sefa Gören isimli bir kişi,” Askerlerimizin orada ellerinden geleni yaptığını biliyoruz. Bizim için canlarını feda ediyorlar orada. Rabbim yardımcıları olsun bizde dualarla yanlarındayız” diye konuştu.





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