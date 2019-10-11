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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu - KIRIKKALE Video

Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu - KIRIKKALE Video

- Ezan detayı - Fetih Suresinin okunması - Cemaatten detay - Dua edilmesiKIRIKKALE (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale 'deki camilerde Fetih Suresi okundu.

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