Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu - KIRIKKALE Video
- Ezan detayı - Fetih Suresinin okunması - Cemaatten detay - Dua edilmesiKIRIKKALE (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kırıkkale 'deki camilerde Fetih Suresi okundu.
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