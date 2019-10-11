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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu - ÇORUM

Mehmetçik için camilerde Fetih suresi okundu - ÇORUM

- Ulucami'den görüntü - Sabah namazı - Cemaat - Dua edilmesi - Çorba ikramıÇORUM (AA) - Çorum 'da yerel bir gazetenin çağrısı üzerine sabah namazında Ulucami'de bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nın başarılı olması için dua etti.Kentte Çorum Hakimiyet Gazetesi tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen "Barış Pınarı Harekatı için sefer ve zafer duası" etkinliği kapsamında Ulucami'de program düzenlendi.
Sabah namazının kılınmasının ardından Ulu Cami baş imam hatibi Mustafa Gökmen tarafından Kuran - ı Kerim okundu. Programda daha sonra Müftü Muharrem Biçer tarafından Türkiye'nin PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik harekatına katılan güvenlik güçleri için dua edildi.Ellerini semaya açarak Türk askeri ve devlet yöneticileri için dua eden vatandaşlar, harekatın Türkiye'nin bekası için hayırlı olması temennisinde bulundu.Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı kurum amirleri, çeşitli sendika, sivil toplum ve mesleki örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara, Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Sabah Namazı Güvenlik Güçleri Sivil Toplum Terör Örgütü 

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