Mehmetçik ekmeğini Afrinlilerle paylaşıyor - AFRİN

- TSK tarafından mobil fırında üretilen ekmekler - Afrin Meclis Binası önünde kurulan ekmek mobil fırın - Ekmek dağıtımından ve sırada bekleyenlerden görüntüler - Fatma Ali ile röportajMehmetçik ekmeğini Afrin lilerle paylaşıyor - Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan ilçede sivillere TSK tarafından mobil fırında üretilen ekmeğin dağıtımına başlandıAFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden arındırılan Afrin 'de sivillere ekmek dağıttı. Harekatın ardından Afrin Meclis Binası önünde kurulan günlük 4 bin kapasiteli ekmek mobil fırında Mehmetçik tarafından üretilen ekmekler, bölgede görev yapan askerin gözetiminde ilçe halkına ikram ediliyor. Dağıtım saatini beklerken uzun kuyruklar oluşturan Afrin liler, aldıkları sıcak ekmeği evlerine götürmenin sevincini yaşıyor.Suriyeli Fatma Naif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin Afrin 'e gelirken beraberinde barış ve huzuru da getirdiğini belirtti. Durumlarının eskiye oranla her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Naif, "Türk askeri gelmeden önce teröristler, 200 dolar paramı, telefonumu hatta parmağımdaki yüzüğüme kadar neyim varsa gasbetti. Allah'a şükür, Türk askeri geldi ekmeğini bile bizimle paylaşıyor. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu. Fatma Ali de Türk askerinin bölgeye gelmesinden duyduğu sevinci dile getirerek, "Çok mutluyuz insanlara yardımlar veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. İstiyoruz ki Türk askeri hep burada bizimle kalsın." dedi. Mahmud Kurdo da Mehmetçik tarafından yapılan faaliyetin önemine işaret ederek, fırın sayesinde bölge insanlarının ihtiyacı kadar ekmeği alıp evine götürdüğünü söyledi.