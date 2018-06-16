Mehmetçik bayramda da operasyonda

-Helikopterin üs bölgesine inişi

-Askerlerin helikoptere binişi



( ŞIRNAK ) -- Beytüşşebap ve Çukurca kırsalında PKK’ya yönelik operasyon sürüyor ŞIRNAK



- Terör örgütü PKK’ya yönelik, Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçeleri arasındaki kırsal bölgede başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon bayramda da sürüyor. İki haftadır devam eden operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi. Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik yaklaşık iki hafta önce başlatılan hava destekli geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. Bayramda da operasyona devam eden güvenlik güçleri, bölgeyi hem havadan hem de karadan karış karış arıyor. Halen kar bulunan bölgede zorlu doğa şartlarına rağmen operasyona devam eden Mehmetçik, şuana kadar yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. (SRD-MP-Y)

