Mehmetçik 'Bahar Kalkanı Harekatı'na uğurlandı

( MUŞ )- Aileler, kahramanları dualarla yolcu etti MUŞ



- Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı.Muş İl Jandarma Komutanlığı Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli 200 askerin Bahar Kalkanı Harekatı'na gönderilmesi kapsamında tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde duaların edilmesi ile devam etti. Törende aileleri ve çocuklarıyla vedalaşan Mehmetçik duygusal anlar yaşattı.Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bazen tarihin çok önemli olaylara sahne olduğunu ifade etti.

Tarihte pek çok olay olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Bazıları çok daha önemlidir ve tarihin kırılma anlarıdır. Bu kırılma anlarında tarih yeniden yazılır. İşte bu millet bu kırılma anlarında her zaman milli birlik ve beraberlik içerisinde, insani duygularla tarih sahnesinde yer almıştır. Biz batılılardan farklıyız veya dünyanın diğer coğrafyasındaki insanlardan farklıyız. Ecdadımız da hiç bir zaman emperyal amaçlarla menfaat sağlamak, maddi dünyadan bir şeyler koparmak için bir şeyler yapmış değiliz. Bizim gayemiz insanlığa ve mensup olduğumuz manevi değerlere hizmetten başka bir şey değildir. İşte bizi diğerlerinden ayıran unsur budur. Bugün de Suriye'de biz ne için varız, insanlık ve huzur için varız” dedi.

“Biz oraya huzur ve sükun için çocukları ölmesin bu ülke bu vatan bölünmesin diye gidiyoruz" diyen Vali Gündüzöz, “Diğer ülkeler gibi birilerini sömürelim, falancanın vatanına oturalım da kaynaklarını kendi menfaatlerimiz için kullanalım diye gitmiyoruz. Niyetimiz salihtir, niyeti salih olanların da akıbeti de salih olur. Allah yolunuzu açık etsin. Allah sizleri muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ise Türkiye'nin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de ve Lübnan'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

“Bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle milletimizin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur” diyen Albay Baykal, “Suriye'de iç savaştan dolayı boşluktan yaralanan terör örgütleri ve onun işbirlikçileri hem sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta hem de bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Komandoların sizler oradaki insanlara yapılan zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak üzeri görevlendirildiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdit İl Jandarma Komutanlığının siz fedakar evlatları tarafından 'komando ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Sizleri şanlı tarihimizden aldığınız güç, aziz milletimizin duasıyla her görevden anlımızın akıyla çıkacağımızı size olan inancımız tamdır. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından askerler için kurban kesimi yapılarak dualar edildi. Törenin sona ermesiyle Mehmetçikler, personel taşıyıcı araçlara binerek yola çıktı.Törene İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve aileler katıldı.





