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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik arazide terörist avında

Mehmetçik arazide terörist avında

Mehmetçiğin dağlık alanda yürüyüşü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Terör Örgütü 


- Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK’nın kökünü kazımak için engebeli, dağlık bölgelere aldırış etmeden operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK’ya geçit vermemek için gece gündüz demeden yurdun dört bir yanında görevde olan Mehmetçik, bu kapsamda arama-tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağının engebeli arazisinde terörist izi süren Mehmetçik, bölücü hainlere göz açtırmıyor. TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden operasyonlara ilişkin paylaştığı bir video, Mehmetçiğin zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi.
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