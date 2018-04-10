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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Mehmetçik Afrin'de ekmek dağıtıyor

- Mehmetçik Afrin'de ekmek dağıtıyor

Ekmek dağıtımı

( AFRİN ) AFRİN

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Teröristler Trol 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Afrin'de Mehmetçik halka ekmek dağıttı.
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cinderis’te hayat normale dönmeye devam ediyor. Türkiye hem insanı ihtiyaçlar hem de sağlık alanında Suriyelilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, çocuk, yaşlı demeden titizlikle Cinderis halkının sağlık kontrolleriyle ilgilenirken, Mehmetçik ise halka ekmek dağıttı.
TSK'nın paylaştığı görüntülerde uzun kuyruklara giren genç yaşlı çocukların yüzündeki mutluluk görülmeye değer. Ekmek alan bir çocuğun sevinçle babasına koşması ise duygulandırdı.
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