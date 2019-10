Mehmetçiğin bulduğu öksüz ayı Meyvan işte bu hayvan barınağında tutuluyor

- Mehmetçik tarafından ölü annesinin yanında bulunarak sahiplenilen ayı Meyvan, kedi ve köpeklerin bulunduğu barınakta tutuluyor. Meyvan'ın kedi ve köpeklerle bir arada tutulmasına tepkiler gelirken, bu durum TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun da gündemine geldi.Mehmetçik tarafından bulunan ve sahiplenilen öksüz ayı Meyvan’ın tutulduğu kedi ve köpeklerin yaşadığı barınak İHA kameralarınca görüntülendi. Ayı Meyvan’ın hikâyesi bir Mehmetçiğin onu ölü annesinin yanında bulup sahiplenmesiyle başladı.

Meyvan’ı bulan Mehmetçik, tezkere alıp evine giderken hain pusuda şehit düştü. Cebinden çıkan vasiyette şehidin Meyvan’ın annesine verilmesini istediği ortaya çıktı. Anneye verilen ayı bir süre sonra çalındı. Hayvanı bulan Hayvanları Koruma Derneği (HAYKOD), Meyvan’a yıllardır kedi ve köpeklerin bulunduğu barınakta bakıyor. Meyvan'ın kedi ve köpeklerle bir arada tutulmasına tepkiler gelirken, konu TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun da gündemine geldi. Komisyonda yaşanan Meyvan tartışması Meclis tutanaklarına şöyle geçti:"Başkan Mustafa Yel: Nerede?Mehtap Özer: Çubuk Barınağı’nda, bir gönüllü barınağında bir şekilde, usulsüz bir şekilde. Karacabey’de o kadar uygun bir yer var ki.Başkan Mustafa Yel: Uludağ’da var, daha önce toplanan ayıların hepsi oraya gitmişti. Niye orada tutuluyor, barınakta tutuluyor?Mehtap Özer: Tamamen usulsüz, hiçbir bahanesi yok. Mahkemelere başvuruldu, her şey yapıldı. Bu ayının ömrü bir gün bile kalsa, toprağa kavuşmasını istiyoruz.Doğa Koruma Şube Müdürü Hayriye Eren: Bu ayının şöyle bir hikâyesi var, şehir efsanesine döndü artık. Zamanında güneydoğuda bir askerimiz bu ayıyı buluyor, annesi ölmüş vaziyette, yavruyu alıyor, sahiplenmiş gibi oluyor. Terhis olduktan sonra yolda gelirken şehit oluyor, pusu kuruyorlar. Sonra ailesi diyor ki, ‘Çocuğum madem sahiplenmiş, bu ayıya bakmak istiyoruz’ falan deyip. Ankara şehir merkezine kadar geliyor. Sonra ayı bu gösterilerde falan kullanılıyor. Bu, Çubuk’taki dernek bu hayvana sahip çıkıyor ve köpek barınağında. Zaten ayı orada kendine bir dünya kurmuş. Köpek barınağına kapatmışlar. Zamanında o hayvanı biz almak için girişimlerde bulunduk Bursa’daki ayı barınağına...Başkan Mustafa Yel: Vermek istemeyen kim peki?Hayriye Eren: Vermek istemeyen değil, şu an mahkemesi devam ettiği için. Sürekli yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar.Mustafa Yel: Kim mahkeme açtı?Hayriye Eren: Karşı taraf.CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Sahipli hayvan olarak mı görünüyor?Mehtap Özer: Görünemez sahipli hayvan.Hayriye Eren: Şu an elinde bulunduran dernek sürekli dava açıyor bize. Mahkeme ona öyle karar veriyor. O ayının orada kalmaması gerektiğini savunanlardan birisiyim. Ama ayıyı ne zaman nakletmek istesek, ayının elinde bir tümör çıkıyor, rapor alınıyor, işte göbeğinde. Ayının nakliyle alakalı zamanında ‘Bu ayı nakledilirse yolda ölür, anesteziyi kaldıramaz’ diye rapor olduğu için götürülmedi.Mustafa Yel: Peki, bu raporu veren kim, bir özel veteriner mi?Hayriye Eren: Hayır, özel veteriner değil, Ankara Veteriner Fakültesinden alınmış rapor var.Mustafa Yel: Kaç yaşında bu ayı?Hayvan Hakları ve Etiği Derneği Başkanı Burak Özgüner: 22 falan.”



