Mehmetçiğe destek veren esnafa, terör yandaşlarından tehdit İzle

-Mobil uygulama detayları ve röportaj



( TOKAT ) TOKAT



– Tokat'ın Zile ilçesinde asansör işiyle uğraşan Yavuz Dizer'e hazırladığı mobil uygulaması dolayısıyla Mehmetçiğe destek verdiği gerekçesiyle terör örgütü yandaşları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Zile'de yaşayan Yavuz Dizer, asansör firmaları için hazırladığı mobil uygulamayla hizmet vermeye başladı.

Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe manevi destek vermek için 20 gün önce mobil uygulamasının arka plana Türk bayrağı ve asker fotoğrafı koyan Dizer, "Mevzu Vatansa Gerisi Teferruattır" yazısını ekledi. Asansör firmalarına ücretsiz hizmet veren mobil uygulamasından olumlu dönüşler alınırken, son bir haftadır terör yandaşları tarafından tehdit mesajlar gelmeye başladı.

Dizer bu duruma kayıtsız kalmayarak, Zile ve Turhal'da bulunan iş yerlerine Türk devletlerinin bayraklarını astı. Dizer, Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiği desteklemek amacıyla asansörcülere yönelik yaptığı mobil uygulaması dolayısıyla çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Ama son bir haftadır gerek uygulamamızın yorum bölümünden, gerek sosyal medyadan PKK/PYD yandaşları tarafından olumsuz yorumlar ve tehditler almaktayım. Afrin'de Türk ordusu karşısında duramayıp kaçan bu insanlar haince saldırılarına şimdi de sosyal medya üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Vatansever bir esnaf olarak Türk ordusunun ve devletimizin her zaman yanındayız. Bu alçak terör örgütü, bunu destekleyen arkasındaki emperyalist güçler biz var olduğumuz sürece amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.



