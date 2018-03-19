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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Mehmetçiğe Destek, Şehitlere Saygı'

'Mehmetçiğe Destek, Şehitlere Saygı'

Program detay

Gaziler Lise Öğrencisi Beraberlik Lise Öğrenci Turan Genç 

-Açıklama

( BURSA )- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yaklaşık bin öğrencinin klibinde yer aldı BURSA

- Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla hazırlanan ‘Mehmetçiğe Destek, Şehitlere Saygı’ klibinin çekiminde yaşanan coşkuya ortak oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ‘Mehmetçiğe Destek, Şehitlere Saygı’ klibinin çekimi, Tayyare Kültür Merkezi’nde (TKM) yapıldı. Çekimleri Karagöz Sinema Atölyesi tarafından gerçekleştirilen programa, farklı okullardan yaklaşık bin lise öğrencisi katıldı.
Bursa Muharip Gaziler Derneği üyelerinin de hazır bulunduğu çekimlerde, coşku doruğa ulaştı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak salonda müthiş bir ambians oluşturan gençler, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçıları eşliğinde ‘Ölürüm Türkiyem’ ve ‘Çanakkale’ türkülerini seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sahneye çıkıp gazilerle birlikte bayrak salladı ve gençlerin coşkusuna ortak oldu. Klibin yakın zamanda kamu spotu olarak ekranlarda yer alacağı belirtildi. Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da yaşamanın önemine dikkati çekerek, şehre sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Bursa’nın ve Türkiye’nin daha güzel bir geleceğe ulaşması adına hedefleri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Türkiye, dünyanın en güzel ülkesi, Bursa da Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Bu ülkenin en büyük avantajı genç ve dinamik nüfusu. Bu tablo birilerini fazlasıyla rahatsız ediyor. Türkiye’nin güney sınırında askerimiz mücadele ediyor. Hangi görüşten olursak olalım birbirimize sahip çıkmalıyız. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve Afrin’de olduğu gibi birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak bizi kimse yıkamaz. Bu ülkeye gençlerin sevdası hiç bitmesin” diye konuştu.

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