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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Mehmetçiğe destek konvoyu

Mehmetçiğe destek konvoyu

Araç Konvoyu Görüntü

Şehit Farkındalık İdlib Hassasiyet 

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( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'da düzenlendi.
Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 araç, Türk bayrakları ile donatıldı. Hocanın okuduğu duanın ardından konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Burada bulunan arkadaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı hassaten ben de çok çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, bir olun, diri olun, ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu ben milletimi seviyorum, ne mutlu ben Türkiye’mi seviyorum, ne mutlu vatanımı seviyorum, ne mutlu askerimi seviyorum, ne mutlu ki asker olmaya hazırım diyene diyorum” dedi.
Amasya Tuning Clup Başkanı Talip Yeniçeri ise, “Bahar Kalkanı Harekatı için ve İdlib’de şehit olan askerlerimiz için bir farkındalık olsun, milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek için şu an bir aradayız. Alanımız dolmaya başladı, 500’e yakın aracımız var. Konvoyumuzu yapacağız, daha sonra da sonlandıracağız” diye konuştu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapıldı.
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