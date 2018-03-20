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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçiğe ceviz dopingi

Mehmetçiğe ceviz dopingi

Paketlenen cevizlerden detay görüntüler

Tarım Doping Tarım Ürünü 

-Mehmet Ali Ekmekçi ve Arif Çamiçi açıklamalar

( ÇORUM )- Çorum’un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar topladıkları 12 bin paket ceviz Afrin’e gönderiyor ÇORUM

- Çorum’un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçiğe manevi destek sağlamak amacıyla bölgenin en önemli tarım ürünü olan cevizi Afrin’e göndermeye hazırlanıyor. Tüm yurtta olduğu gibi Çorum’dan da Mehmetçiğe destek sürüyor. AK Parti Çorum İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan 12 bin paket ceviz önümüzdeki günlerde Afrin’e gönderilecek. AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya Oğuzlar olarak ceviz desteğinde bulunmak istediklerini belirterek, “Afrin’de savaşan kahramanlarımıza Oğuzlar halkı olarak, Oğuzlarımızın en değerli ürünü olan cevizimizi hediye etmek için kampanya başlattık. Kampanyaya vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Bizim kampanyayı başlattığımızda hedefimiz 5 bin paket ceviz iken şu an vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan paket sayısı 10 bine ulaştı. Kampanyamızda kahramanlarımıza gönderilmek üzere enerji olması için topladığımız cevizlerimizle birlikte Oğuzlar halkının selamını da iletiyoruz” dedi.
İl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi ise, kampanyaya ilçe halkının yanı sıra Kayı, Erenler, Kula, Ağaççamı ve diğer köy muhtarlarının büyük destek verdiğini belirterek, “ beraber yürüttük. Oğuzlar merkez ve köylerinden vatandaşlarımız on bin paket kabuklu, bin iki yüz paket iç ceviz katkı sağlayarak kampanyaya destek vermişlerdir. Afrin’de şu an terör örgütlerine karşı mücadele veren kahramanlarımıza enerji vermesi, fiziki yapılarının dinç durması için hazırladığımız Oğuzlar cevizimiz yola çıkarılmak üzere hazır bulunmaktadır. Kampanyaya destek halen devam etmektedir. Desteklerini esirgemeyen ilçemiz halkına teşekkür ederiz” dedi.

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