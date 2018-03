Mehmetçiğe baklava dopingi İzle

-Baklavalardan görüntü

-Baklavaları alan jandarma ekipleri

-Okulda yapılan paketlemeleri

-Öğrencilerden görüntü

-Paket üzerindeki yazılar

-Röpler

-Genel ve detay



( GAZİANTEP ) -- Gazintep’ten Afrin’deki Mehmetçiğe baklava GAZİANTEP



- Gaziantep Şehitkamil Jandarma Komutanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe Antep Baklavası gönderildi. TSK tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe destek amaçlı, Şehitkamil Jandarma Komutanlığınca 4 bin kişilik Antep Baklavası yaptırıldı. Özel bir firmada yaptırılan baklavalar, daha sonra Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirilerek, burada özel hazırlanan ambalajlara konularak paketlendi. ‘Allah Yar ve Yardımcınız Olsun’ yazısının üzerinde bulunduğu her paket içerisine iki dilim baklava konuldu. Özenle yaptırılıp paketlenen 4 bin kişilik Antep Baklavası, jandarma ekipleri tarafından Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe dağıtıldı. Mehmetçiğe moral ve motive amaçlı böyle bir programa destek verdiklerini söyleyen okul öğretmenlerinden Gülsüm Ozan, “Sınır ötesindeki askerlerimize manevi anlamda destek vermek için öğrencilerimizle mektup yazmaya karar verdik. Mektuplar, şiirler, atkı örenler oldu. Hani onlara manevi olarak bir moral olsun İnşallah onlarda mektupları okuduklarında bizimle beraber aynı duyguları yaşayacaklar. Ayrıca baklavalar var ve onları paketlemeye yardımcı olduk hem de onlara dualarımızı gönderiyoruz” dedi.

Mehmetçiğin ağzını tatlandırmak, onların yanında olduklarını belirtmek amaçlı düzenlenen bir program olduğunu belirten baklava firması görevlisi Mehmet Yıldırım, “Önemli olan baklava değil, önemli olan askerimizin ağzı ve damağı tatlansın, düşmana bir kurşun daha fazla atsın. Devletimiz her türlü zaten askerlerimizin yanında Bizde manevi olarak destek olmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Allah yar ve yardımcısı olsun askerlerimizin. Öğrencilerimizde bize yardım ediyorlar. Bu baklavalar yaklaşık 4-5 bin askerimize yeterli olacaktır ”şeklinde konuştu.

Baklava firması görevlisi Mustafa Alkurt ise, “Mehmetçiğimizin her zaman ve her daim arkasında olduğumuzu belirtmek adına manevi bir destek vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik. Buradaki amaç, Mehmetçiğimize manevi destek olmak” diye konuştu.

(CK-LO-Y)