Mehmetçiğe 50 bin paket üzüm, 50 bin paket leblebi Haberi

-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel'in konuşması

-Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'nun konuşması

-Müftü Adem Karakelebek'in duası

-Kampanyaya 3 düvesinden birisini satarak katkı sağlayan Yaşar Soyal'a plaket verilmesi

-Çiftçi Yaşar Soyal'ın konuşması

-Tırın Salihli Garnizon Komutanlığından ayrılışı



( MANİSA )- Manisa’dan Zeytin Dalı Harekatına, üzüm ve leblebili destek- Çiftçi Yaşar Soyal: “Mehmetçiğe bir inek daha bağışlayacağım”- “Mehmetçiğimiz yoluna canım feda” MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesindeki tüm oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla, Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve harekattaki Mehmetçik'e ikram edilmesi için üzüm ve leblebi gönderildi. Hediye paketleri şeklinde hazırlanan 100’er gramlık 50 bin paket üzüm ve 50 bin paket leblebi, Askerlik Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından tırla Hatay Tugay Komutanlığına yollandı. Törende temsilciler adına konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, “Salihli’deki tüm oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla Afrin’de mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerlere manevi destek olmak amacıyla üzüm ve leblebi göndermeyi uygun bulduk. 50 bin paket üzüm ve 50 bin paket leblebimiz tırımızda hazır. Halkın yardımları ile toplanan bu yardımlar, Hatay Garnizon Komutanlığına teslim edilecek” dedi.

Kampanyaya destek olan bireysel ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise “Hayırlısı ile ürünlerimizin yerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Dualarımız Afrin’de görev yapan Mehmetçiklerimize” diye konuştu.

Kampanyaya 3 düvesinden birisini satarak destek olan çiftçi Yaşar Soyal ise, “Akşam yatarken, hanım sana bir şey diyeceğim. Ben Mehmetçik Vakfına bir düve bağışlayacağım, sen ne dersin dedim. Oda bu bağışın çok güzel olacağını söyledi.



Hanım ile bir karar verdik. Biz her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiğe destek olmaya her zaman hazırız. Daha elimde olsa bağış yapacağım. Mehmetçiğimin yoluna canım feda. Bir düvemi satarak, 6 bin 250 lirayı Mehmetçiğe yatırdım. Keşke elimde olsa da daha yatırsam. Gene de gönlümde var. Zamanı geldiğinde doğurmuş bir tane daha inek vereceğim. Yeter ki emekli olayım. Ben Mehmetçiğimi çok seviyorum çünkü onlar benin, canım ciğerim. Onlar olmazsa, biz ebedi olmayız” dedi.

Konuşmaların ardından düvesini satarak kampanyaya destek olan Yaşar ve Döndü Soyal çiftine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu tarafından plaket verildi.

Salihli Müftüsü Adem Karakelebek’in yaptırdığı duanın ardından tır Salihli’den, Hatay Garnizon Komutanlığına ulaşmak amacıyla çıktı. Askerlik Şubesindeki törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu’nun yanı sıra Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy; siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



