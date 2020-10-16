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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Mehmet Özhaseki Ağrı'da

Mehmet Özhaseki Ağrı'da

Mehmet Özhaseki'nin uçaktan inmesi

Müfettiş 

-Karşılanması
-Kurdele kesimi
-Sohbet etmesi

( AĞRI ) AĞRI

- Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Ağrı Ahmedi Hani Havalimanında Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Av Abbas Aydın, Ağrı Belediyesi tarafından çocuklardan oluşturulan pandemi müfettişleri ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Ozhaseki, Ağrı programına ilk olarak Eleşkirt İlçesine geçerek başladı.
Eleşkirt'te ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Parkı' nın açılışını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindekilerle gerçekleştiren Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak, “Hiçbir zaman unutmak istemediğimiz ve her an hatırlatmaya da devam edeceğimiz 15 Temmuz ismini verdiğimiz bu parkın açılışının Eleşkirt’e ve Ağrı’ya hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi. Özhaseki daha sonra Ak Partiye katılan belediye meclis üyeleri için düzenlenen programa katıldı.
(MG-AT)
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