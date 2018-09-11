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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmet Gürel belediye başkan aday adayı oldu - YALOVA Haberi

Mehmet Gürel belediye başkan aday adayı oldu - YALOVA Haberi



: - Mehmet Gürel'in açıklaması - Basın toplantısından detaylar Yalova 'da Mehmet Gürel belediye başkan aday adayı olduYALOVA (AA) - Şehir plancısı Mehmet Gürel, Yalova Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
CHP İl Başkanlığında, partililerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürel, geçmişte partinin farklı kademelerinde görev yaptığını söyledi.

Projelerini ilerleyen süreçte geniş katılımlı bir toplantı ile Yalova kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydeden Gürel şöyle konuştu:"Bugün burada ben kendi partimde, kendi örgütümün bir kısmıyla onların içinde sizlerin de izniyle Yalova 'nın yeni belediye başkanı olmaya talibim. Bu sorumluluğu şu andan itibaren bireysel ve grupsal olarak üzerime alıyorum. ciddi bir şekilde taşıyacağımı ümit ediyorum. Tüm Yalova halkına, tüm sınıflarıyla, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emekçisiyle işvereniyle çalışanıyla emeklisiyle kökeni ne olursa olsun, toplumsal sınıfı ne olursa olsun bu vesileyle beraber siyaset üretmeye davet ediyorum.Çünkü bizler nereden gelmişsek gelelim veya nereye gideceksek gidelim bu kentte yaşıyoruz. Muhtemelen bu kentte öleceğiz. O yüzden biz birlikte Yalova 'yız. Hep beraber Yalova 'yız. Bu kentin bu kenti doğru ve güçlü bir şekilde de yarınlara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Ben sizlerin de izniyle bunu belediye başkanlığına yönelik bir aday adaylık açıklaması olarak vurguluyorum. Tabii bu süreç ileride resmiyet kazanacak. "Gürel, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde de üçüncü sıradan milletvekili adayı olmuştu.

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