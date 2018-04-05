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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Erdem yeni albümünü tanıttı İzle

Mehmet Erdem yeni albümünü tanıttı İzle

konserden görüntü

-sahneden görüntü
-detay

( İSTANBUL )- Mehmet Erdem, yeni albümü ‘Neden Böyleyiz’i konserle tanıttı İSTANBUL

- Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem, yeni albümü ‘Neden Böyleyiz’i konserle tanıttı. Dördüncü stüdyo albümü "Neden Böyleyiz" ile satış listelerine iddialı bir giriş yapan Mehmet Erdem, tanıtım konseriyle Zorlu PSM’deydi. Buğulu ses rengi ve yorumuyla sevenlerine güzel bir aksam yaşatan sanatçı, oldukça da heyecanlıydı. “Kadınım” şarkısını seslendiren Erdem, kadınların sadece ‘Kadınlar Günü’nde hatırlanmasını doğru bulmadığını da belirtti.
Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Mehmet Erdem, yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı.
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