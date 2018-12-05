-Mehmet Ali Erbil'in arşiv görüntüsü



( İSTANBUL ) Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden sanatçının son durumuyla alakalı açıklama: "Tedavisi devam ediyor, bir sorun yok” İSTANBUL



- Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili Yeşim Erbil'den açıklama geldi. Açıklamada,”Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok” dedi.

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin ardından ablası Yeşim Erbil bir açıklama yaptı. Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.

