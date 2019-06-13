Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması Haberi

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( İSTANBUL )- Erbil,yakın arkadaşına sürpriz kutlama yaptı İSTANBUL



- Mehmet Ali Erbil, hastane de kendisini ziyarete gelen yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar'a sürpriz doğum günü yaptı. Eğlenceli dakikalar geçiren ikili pastanın mumlarını birlikte üfledi. Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastenede tedavisine devam ediliyor. Erbil'i hastanede yakın dostu ve kuaförü olan Ercan Avşar ziyaret etti. Erbil, doğum günü olan yakın dostu Avşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pastanın mumlarını Avşar ve Erbil birlikte üfledi. Ercan Avşar'da hastane odasına yaşanan eğlenceli dakikaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. (ZA-

