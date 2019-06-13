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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması

Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması

Kutlama anı

Sosyal Medya Hastane Doğum Günü Kaçış 

-Genle detay

( İSTANBUL )- Erbil,yakın arkadaşına sürpriz kutlama yaptı İSTANBUL

- Mehmet Ali Erbil, hastane de kendisini ziyarete gelen yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar'a sürpriz doğum günü yaptı. Eğlenceli dakikalar geçiren ikili pastanın mumlarını birlikte üfledi. Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastenede tedavisine devam ediliyor. Erbil'i hastanede yakın dostu ve kuaförü olan Ercan Avşar ziyaret etti. Erbil, doğum günü olan yakın dostu Avşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pastanın mumlarını Avşar ve Erbil birlikte üfledi. Ercan Avşar'da hastane odasına yaşanan eğlenceli dakikaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. (ZA-
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