Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon,”Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım’ı oluşturdu. Asım bir simge, gençleri okur, gençleri yetiştirir” Haberi

-RÖP



( ANKARA )- “ Oyunun bütün Anadolu’ya ulaşmasını hedefliyoruz”- “ Onun torunu olmak çok güzel bir şey ve onur vericidir” ANKARA



- Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, ”Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım’ı oluşturdu. Asım bir simgedir ”dedi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" tek perdelik oyun Başkentte tiyatroseverlerle buluştu 'İstiklal' oyunu öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Torunu Selma Ersoy Argon, “Ben her zaman böyle bir oyun olmasını zaten istiyorum. Gençlere ulaşabilmenin bir yolu da tiyatrodan geçiyor. Kültürümüzün sanatımızın tiyatronun çok önemi var. Tiyatrodaki gençler canlı olarak seyir ettiklerinde bir şeyleri merak ederler diye düşünüyorum. Tiyatroyu zaten çok seviyorum. Dedemle ilgili İstiklalle ilgili, hele hele 100’üncü yılı olduğu zaman böyle bir etkinliğin olması çok düşünceli olarak buldum. İnşallah çok güzel bir oyun olacaktır. Oyunun bütün Anadolu’ya ulaşmayı hedefliyoruz. Oralar da seyir edilsin istiyoruz ki Mehmet Akif’i İstiklalimizi daha iyi tanısınlar gençler öğrensinler merak etsinler. Benim bütün ümidim gençlerin merak için de bizim geçmişimizi öğrenerek, yükselmelerini sağlamaktır” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un herkesin dedesini olduğunu ifade eden Argon, “Benim dedem değil, dedemiz olarak bahsediyorum ondan. O Asım’ı oluşturdu. Asım bir simgedir. O gençleri okur, gençleri yetiştirir, Esaslı bir genç olur. Bende gençlere ulaşmak için onun yolundan gidiyorum. Onun torunu olmak çok güzel bir şey ve onur vericidir. Onun hayatı bana çok şey kattı” diye konuştu.

(MKM-BC -



loading...