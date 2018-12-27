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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı - İPEK

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı - İPEK

- Mevlit programından detaylarİPEK (AA) - "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında baba ocağı Kosova 'da anıldı.Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle, Kosova ’nın kuzeybatısındaki İpek iline bağlı Suşitsa köyünde program düzenlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2015'te restore edilen Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde mevlit okutuldu.Mevlit programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milli şair Akif Ersoy'un yakınları, öğrenciler ve köy halkı katıldı.
TİKA'nın Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, yaptığı açıklamada, Mehmet Akif'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'u vatan sevdalısı ve mütefekkir dava adamı olarak nitelendiren Ceran, şairin hayatının tüm yönleriyle insanlığın İslam’dan nasihat ve ibret almasını tavsiye ettiğini aktardı.Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran usta kalem, Buhara'dan Anadolu'ya gelen bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım ile Fatih Camisi medrese hocalarından Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi'nin çocuğu olarak 20 Aralık 1873'te İstanbul Fatih'te dünyaya geldi.Mehmet Akif Ersoy'un babası Mehmet Tahir Efendi, İpek iline bağlı Suşitsa köyünde dünyaya geldi.

Milli Şair Baba Ocağı İslam Öğrenciler 

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