( BALIKESİR ) "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konferansı BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba, 80. ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen konferansta; AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy hakkında bilinmeyenleri anlatan ve adeta Mehmet Akif'i yeniden tanımlayan Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba; Vatan Şairi Ersoy’un ölüm yıl dönümünde, şairin hayatına ait perde arkasında bulunanları izleyicilerine aktardı. Allah’tan bir daha hiçbir zaman Türk Milleti’ne istiklal marşı yazdırmamasını dileyen Akbaba, Mehmet Akif’in saygı ve sevgiyi hak ettiğini söyledi.



Akif’in hayatı boyunca, yokluk içinde yaşadığını ancak ömrü boyunca çevresindeki insanlara elinden gelen tüm gayretle yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Akbaba, İstiklal Marşının 10. kıtasını bütün izleyicilere ayakta tek bir ağızdan okutmayı da ihmal etmedi. Konferans öncesinde muhabirimizin yönelttiği, ’18 Mart sizin için ne ifade ediyor?’ sorusunu yanıtlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “18 Mart bana inancı ifade ediyor. 18 Mart Koca Seyit’i ifade ediyor. 18 Mart, Nusret mayın gemisini ifade ediyor. 18 Mart, inancın ve imanın, teknolojiyi bile mağlup edebildiğini ifade ediyor” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz ise; Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba ile "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferanslarını Burhaniye ve Ayvalık’tan sonra Sındırgı ve Dursunbey’de sürdüreceklerini kaydederek, “18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası münasebetiyle bu programımızı sürdüreceğiz” dedi.

Balıkesir’in 20 ilçesinde farklı etkinlikler düzenlediklerini aktaran Soner Korkmaz, “Bu ay 20 ilçemizde 60 tane etkinliğimiz var. Önümüzdeki ay bu etkinliklerimiz devam edecek. Daha sonra da 16 Mayıs itibariyle Ramazan ayına girmiş olacağız. Ramazan ayı içerisinde de Ayvalık dahil olmak üzere tüm ilçelerimizde her gün etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Etkinlik öncesinde muhabirimize açıklamalarda bulunan Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba da, 7 yıldan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında konferanslar verdiğini hatırlatarak, “Ben her programıma, ilk programım gibi aynı heyecanla çıkıyorum. Türkiye’nin her yerinde ve bölgesinde Mehmet Akif’i anlatmaya çalışıyorum. Mesela bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olması nedeniyle Mehmet Akif’e ait Balıkesir’deki bazı anekdotları da izleyicilerimize aktaracağız” dedi.