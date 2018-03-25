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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
- Mehdi Eker’den Lefkoşa AK Parti temsilciliğine ziyaret İzle

- Mehdi Eker’den Lefkoşa AK Parti temsilciliğine ziyaret İzle

Mehdi Eker'in açıklaması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Siyasi Parti 


- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Lefkoşa AK Parti Temsilciliğini ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Lefkoşa AK Parti Temsilciliğini ziyaret etti. 2019 yılında yapılacak seçimler açısında temsilciliğin faaliyetlerin önemli olduğunu kaydeden Eker, “Tüzüğümüzde yurtdışı temsilciliklerimiz öngörülüyor. Brüksel’den sonraki ilk temsilcilik de Lefkoşa’da KKTC’de açıldı” dedi.
Eker, dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında halkla bir araya geldi. Mehmet Demirci’nin AK Parti Lefkoşa Temsilcisi olarak atandığını kaydeden Eker, “Buradaki faaliyetler siyasi parti çalışmaları açısından önemli. Burada hem burada yaşayan soydaşlarımız var, 1974’ten sonra da gelenler var. Bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını unvanını koruyor. O nedenle seçimlerde oy kullanma da söz konusu. Biz hem burada partimizin gücünün arttırılması, geliştirilmesi açısından faaliyet göstereceğiz hem de seçimlerde kullanılacak oyların arttırılması açısından. Asıl olan siyasi parti olarak kadrolarımıza da bu manada buralarda faaliyet gösteren arkadaşlarımızın yetişmesidir. Seçim süreçlerinde aktif olarak sahada gezeceğiz ama görevlilerimiz sadece seçim döneminde sınırlı değil. Teşkilat bünyesinde çalışacak olan kardeşlerimiz tüm bunların hepsini güzel faaliyetlerde burada da KKTC’de de sürdürecek” açıklamasını yaptı. Mehdi Eker açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Türkiye önemli tarihi süreçten geçiyor. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye’nin güçlü olmasının dışında istikrar içinde yönetilmesi gerekiyor. Bu istikrarı koruma anlamında da Türkiye bir reform yaptı. Bu reform paketini AK Parti millete sundu ve millet AK Parti’nin sunduğu reform reçetesini onayladı.”
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