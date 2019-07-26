Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Mega yat sahibi milyarderler ucuz yakıt için Bodrum'u tercih ediyor

Mega yat sahibi milyarderler ucuz yakıt için Bodrum'u tercih ediyor

yakıt alan yat

Uzunlu Cennet Yolcu Gemisi İspanya İtalya 

-Bodrum'a ardı ardına yanaşan yatlar
-mega yatlardan detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Milyon dolarlık yatlar yakıt ikmali için tatil cenneti Bodrum’u tercih ediyor. Yakıtın ucuz olmasını fırsat bilen milyonerler hem tatillerini yapıyor hem de binlerce litrelik yatlarının depolarını ucuza dolduruyor. Dünya’nın en pahalı yatlarının yaz aylarında uğrak noktası olan Bodrum, birçok mega yatın da yakıt ikmali için tercihi oluyor. Yatlar, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Göcek'teki eşsiz koyları gezmenin yanı sıra yakıt ihtiyaçlarını da karşılamak için Türk limanlarını tercih ediyor. Değer kaybeden Türk Lirası lüks yat sahipleri için ucuz yakıt anlamına geliyor. Doların Türkiye’de yükselmesiyle birlikte Dünyaca ünlü milyarderler Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri bırakıp Türkiye'yi tercih ediyor. Mega yata 8 tankerle yakıt ikmali Bodrum’da geçen Nisan ayında 230 bin litre yakıt ikmali yapılan “Dream” isimli motoryat bir kez daha yakıt ikmali için Bodrum'a demirledi. Dün akşam saatlerinde Atina’dan Bodrum’a gelen Malta bayraklı yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı. Yer hizmetlerini 106 metre uzunluğundaki mega motoryata, 8 tankerle 230 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra tekrar Yunanistan’a hareket edeceği öğrenildi. 1997 yılında Türkiye'de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın başlangıçta yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra ise yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks bir motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yata, geçen yıl temmuz ayında 220 bin litre, Ekim ayında 230 bin litre, 2019 Ocak ayında 255 bin litre, nisan ayında da yine Bodrum'dan 230 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı