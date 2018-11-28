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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı - İSTANBUL

Medyatik kardeşlere narkotik gözaltısı - İSTANBUL

- Esra - Ceyda Ersoy kardeşlerin emniyete getirilişleriMedyatik kardeşlere narkotik gözaltısı - Esra - Ceyda Ersoy kardeşler, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra - Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği, Ceyda Ersoy'un ise uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, Ersoy kardeşler Beşiktaş Etiler'deki evlerinde gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik 

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