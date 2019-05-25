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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Medova Hastanesi kuruluşunun 3. yılını kutladı

Medova Hastanesi kuruluşunun 3. yılını kutladı

İftara katılanlardan görüntü

Sağlık Hizmeti İftar Yemeği Bebek Hastane Rektör 

-Dr. Seyit Karaca’nın konuşması
-Prof. Dr. Rahmi Örs’ün konuşması
-Dua edilmesi
-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Medova Hastanesi'nin 3. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen iftar programıyla kutlandı. Medova Hastanesi çalışanları, hastanenin kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle geleneksel hale gelen iftar programında bir araya geldi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, 3 yıllık süre zarfında ayda yaklaşık 20 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Dr. Seyit Karaca, Ramazan ayı nedeniyle güzel ve önemli günlerden geçtiklerini belirterek, “Hazreti Peygamberin ifadesiyle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayda hastanemizin kuruluş yıl dönümüne tevafuk etmesi de bizim için ayrı bir güzellik oldu. Bu güzel ayın bu güzel ibadetini yapabilenlere ne mutlu, yapamayanlara da Cenab-ı Hakkın nasip etmesini niyaz ediyorum. Hastanemizin hizmete başlayışının üçüncü yılı ama bu 3 yıl içerisinde bizi sanki yıllardır burada hizmet veriyormuşcasına teveccühleriyle bu noktaya taşıyan başta hastalarımız olmak üzere, bu hastalarımıza hizmeti kusursuz bir şekilde yürüten çok değerli çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu 3 yıllık süre zarfında ayda yaklaşık 20 binden fazla hastaya hizmet ederek ciddi bir bölge ve Konyamız açısından en iddialı hastane konumuna bizleri getiren çok değerli hastalarımıza ve hasta yakınlarına bir kez daha teşekkür ederim. Ramazan’ın son 10 gününü de huzurla tamamlamayı ve 10 günün neticesinde hayırla Ramazan Bayramına ulaşmamızı diliyor, temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
İftar programına katılan herkese teşekkür eden Medova Hastanesi Medikal Direktörü, Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs ise, hastanenin gelenekselleşen iftarında buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Rahmi Örs, “Ciddi, yoğun bir hizmet temposuyla geçen bir 3 sene Türkiye’nin her bir tarafından, Erzincan’dan, Sivas’tan, Yozgat’tan hatta Edirne’den bize gelen ve buradan taburcu ettiğimiz bebeklerle çok yoğun bir Medova ailesine bağlı olan bir grup oluştu. İnşallah sizlerin desteğiyle, dualarıyla sağlık hizmetimiz devam edip gidecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Geleneksel düğün pilavının ikram edildiği iftar yemeğinde dua edilmesinin ve ezan okunmasının ardından tutulan oruçlar açıldı. İftar yemeğine, hastane yöneticileri, hastane çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
(MU-İP-Y)
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