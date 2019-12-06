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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Medine'de Benzin İstasyonunda Patlama Haberi

- Medine'de Benzin İstasyonunda Patlama Haberi

Patlama anı

Kamera Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Benzin Kaçış 

-Çevredekilerin kaçışı
-Arabaların uzaklaşması
-Detay

( MEDİNE ) - Medine'de benzin istasyonunda patlama MEDİNE

- Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi. Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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