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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Mecliste “Allah kabul etsin” gerginliği Haberi

Mecliste “Allah kabul etsin” gerginliği Haberi

Meclis üyesinin konuşması

Pazarcı Misyon 

-İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'nin müdahalesi
-CHP' Grup Başkanvekili Fikret Zaman'ın konuşması
-AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Terzi'nin "Allah kabul etsin" demesi
-Fikret Zaman'ın su fırlatması ve diyaloğları

( ZONGULDAK )- CHP’li üye kendisine yanıt veren AK Parti’li üyeye su fırlattı ZONGULDAK

- Zonguldak İl Genel Meclisi’nde gelir ve giderlerin görüşüldüğü sırada konuşan CHP’li üye, kendisine “Allah kabul etsin” diyen AK Parti’li üyeye su fırlattı. Gerilen ortama başkan müdahale etti. İl Genel Meclisi Nisan ayı 5. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantının gelir ve giderlerinin görüşüldüğü sırada salonda gergin anlar yaşandı. Duruma müdahale eden Başkan Karaveli, “Arkadaşlar sakin olalım. Ben söz vermeden kimse konuşmayacak. Söz verirsem konuşursunuz” dedi.
Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Fikret Zaman, “Ben Elvanpazarcık’ta yıllarca yaşamış bir insan olarak Elvanpazarcık’ı köyden belediyeye çeviren bir insan olarak ve etrafında bulunan bütün köylerde geçmişten beri çok iyi diyaloğu olan bir insanım” dedi.
Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Terzi de “Allah kabul etsin” şeklinde cevap verdi. Bu sırada gülüşmeler yaşanınca duruma sinirlenen Zaman, önündeki pet şişede bulunan suyu Terzi’nin üzerine fırlattı. Zaman, “Bana bak öyle laflar şey yapma” diye tepki gösterdi. Üzeri ıslanan Terzi ise “Fikret bey bu terbiyesizliği bir daha yapma. Allah kabul etsin dedim. Ne var bunda. Dün camilere imam istiyordun ya. Ben de öyle söylüyorum işte ne var bunda” dedi.
Yakınındaki meclis üyelerince sakinleştirilen Fikret Zaman, konuşmasına devam etti. Kısa süreli gerginliğin ardından görüşülen madde komisyona havale edildi. (SÖ-OA
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