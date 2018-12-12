Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Meclis Başkanı Yıldırım, şehit Emniyet Müdürünün cenaze törenine katıldı

Meclis Başkanı Yıldırım, şehit Emniyet Müdürünün cenaze törenine katıldı

törenden görüntü

Şehit Başsağlığı Cenaze 

-protokolden görüntü
-detaylar

( MERSİN ) - Aileye başsağlığı dileklerinde bulunan Yıldırım'ın gözleri doldu MERSİN

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde korumalığını yapan şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenaze törenine katılmak üzere Mersin'e geldi. Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü için Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayarak metanet dileyen Yıldırım, daha sonra şehidin eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi'ye başsağlığı dileklerinde bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım'ın bu sırada oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı