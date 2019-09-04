-Diyanet işleri başkanın konuşması

-Ferman Altun konuşması

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( ANKARA ) Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir"- "Kerbela'da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. Hüseyin'in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı asaleti tercih etmektir"- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:" Muharrem ayı bütün Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir."- " Kerbela'nın bize en büyük mesajı birlik beraberlik kardeşliktir." ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinin, yürekleri titreten bir acı olduğu kadar, bugüne ve yarına dair ibretlik dersler verdiğini belirterek "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir. Hal böyleyken, kutlu mesaja ve yüce kelama muhatap olan bizlerin yapması gereken, Kerbela'da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. Hüseyin'in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı asaleti tercih etmektir" dedi.

Dünya Ehlibeyt Vakfınca, Muharrem ayı dolayısıyla bir otelde iftar verildi.

Programa Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğlu, Türkiye Süryani Katolik Patrik vekili Yusuf Sağ, Balkanlar Bektaşi Merkezi Genel Sekreteri Hüseyin Başar ve Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun katıldı.

Program ilahi dinletileri ile başladı.

Konuşmalara geçmeden önce Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Sonrasında oruçlar açıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinin, yürekleri titreten bir acı olduğu kadar, bugüne ve yarına dair ibretlik dersler verdiğini ifade etti.

Şentop, bugün yeryüzünün açlığın, susuzluğun, yoksulluğun, adaletsizliğin, zulmün ve iktidar uğruna her türlü hilenin yurdu haline getirilmek istendiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti: "Bugün insanlık, büyük bir buhranın ve kuşatmanın mağduru ve esiridir. Hal böyleyken, kutlu mesaja ve yüce kelama muhatap olan bizlerin yapması gereken, Kerbela'da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. Hüseyin'in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı asaleti tercih etmektir. Bugün burada, yüreğimiz yanarak İslam'ın yüce şehidi Hz. Hüseyin'in asil şehadetini anıyoruz. Fakat yapmamız gereken, o asalete, o şehadete, o haktan yana olma haline kendimizi benzetmeye çalışmak, ona öykünmektir. İçte ve dışta oynanan kirli oyunlarla ülkemiz insanını sürekli ayrıştıran gerek etnik gerekse de mezhebe dayalı ya da ideolojik farklılıkları bir ayrılık olarak kullanmak suretiyle birlik ve beraberliğimizi bozmaya, bizi türlü türlü tanımlarla ayırmaya çalışan kirli odak ve güçlerin oyununu bozmak için ehlibeyt sevgisini referans almak zorundayız." "Muharrem ayı bütün Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muharrem ayının önemine vurgu yaparak "Muharrem ayı bütün Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir. Bu ayın içersin de aşure ve Kerbela olayı dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın alt kimliğe yada mezhebi, meşrebi yapıya sahip olursa olsun, İslam toplumlarının hepsi için önemli bir ortak unsurları işaret etmektedir. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesiyle, Müslümanların ortak hafızasında daha çok bu üzüntü olayla hatırlanır olmuştur. Muharrem ayında Hz. Hüseyin bütün müminlerin gönlünde taht kurarken ona ve yakınlarına bu zulmü görenler tarih karşısında ve vicdanlarda hep mahkum edilmişlerdir. Bugün Kerbela'nın acısını kalbinin derinliklerinde yaşayan Müslümanların en hayati göre Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan dersler çıkarmaktır. Kerbela'nın bize en büyük mesajı birlik beraberlik kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştürmezsek, İslam coğrafyasında hüznün ve matemin en acılı hikayeleri devam edecektir." ifadelerini kullandı. Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Kerbela'nın vaka olmadığını ifade ederek, "Bugün Kerbela bir vaka olarak gelmiş geçmiş bir olay değildir. Kerbela bugün inancımız olmuş, kültürümüz olmuş muhabbetimiz olmuş, Anadolu İslam'ının temel değerleri olmuştur. Hz. Hüseyin olmasaydı onun nesilleri olmazdı. Geçmişten kaybettiğimiz şeyleri yakalamamız zor olacak" dedi.



