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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Meclis Balkanı İsmail Kahraman, “Bu bir terörizmi önleme harekatıydı”

Meclis Balkanı İsmail Kahraman, “Bu bir terörizmi önleme harekatıydı”

TBMM Lojmanlarından görüntü

Şehit Güvenlik Güçleri Terörizm Teröristler Basın Mensupları 

-İsmail Kahraman'ına açıklaması
-lojmandan ayrılmas

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Termal ilçesinde yapımı tamamlanan TBMM Lojmanında incelemede bulunmak üzere Yalova’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Afrin’in ele geçirilmesi ile ilgili “Binlerce kilometre öteden Afrin’e gelenler var. Biz yanı başımızdaki Afrin’de teröre seyirci kalacağız. Bu mümkün değildi” dedi.
Yalova’nın Termal İlçesi’nde yapımı tamamlanan TBMM Lojmanlarını incelemek üzere Yalova’ya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ve protokol mensupları ile partililer karşıladı. Ardından TBMM Lojmanlarını gezen TBMM Başkanı İsmail Kahraman yetkililerden bilgi aldı. Lojman ziyareti sonrasında basın mensuplarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi hakkında açıklamada bulunan Kahraman, “Afrin Harekatı bizim yapmamız gereken bir harekattı. Etrafımızın sağlam olması lazım. Bir koridor oluşturulma niyeti engellenmiş oldu. Binlerce kilometre öteden Afrin’e gelenler var. Biz yanı başımızdaki Afrin’de teröre seyirci kalacağız. Bu mümkün değildi” dedi.
Zeytin Dalı Operasyonunun yapılış amacının ise bölgeyi teröristlerden temizlemek olduğunu belirten Kahraman sözlerine şöyle devam etti, “Ordumuzun gücü ve kararlılığı bir kez daha ispat edilmiş oldu. Başta Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanımız Hulusi Akarolmak üzere tüm güvenlik güçlerimize, ordumuza TBMM Başkanı olarak tebriklerimi sunuyorum. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Güçlü bir ordumuz var. Mazisine layık bir operasyonu başarmış oldular. Etrafımızda çember, koridor açmak gibi ham hayallerin olamayacağını da göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket edildi. Kısa zamanda elde edilebilecek bir neticeydi. Ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermeme meselesi hassas davranmamızı gerektirdi. Hassas da davranıldı. Neticeye gidildi. Allah şehitlerimize rahmetler ihsan eylesin. 4 bine yakın bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi toprak diye bir düşüncemiz yoktu. Ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimizdi ve o görevi yerine getirmiş olduk” Kahraman ardından Termal’den ayrılarak karayolu ile İstanbul’a geçti.
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