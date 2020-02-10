Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, İETT'ye yapılan zammı protesto etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Mecidiyeköy Metrobüs Durağında toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu taşımalara yaptığı zammı protesto etti. Grup üyeleri, pankartlar açarak yüzde 35'lik zammın aşağı çekilmesini istedi. Geçtiğimiz Cuma Günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik zam yapıldı. Yapılan zamlarla tam bilet fiyatı 2,60 Türk Lirasından 3,50’ye, öğrenci ücreti de 1,25 Türk Lirasından 1,70 Türk Lirasına yükselmişti. Mecidiyeköy Metrobüs Durağında toplanan bir grup, yapılan zammı protesto etti. Güvenlik amacıyla protestonun yapıldığı noktaya çok sayıda çevik kuvvet, özel tim ve sivil ekipler sevk edildi. Soğuk havada toplanan grup üyeleri ellerinde pankartlar ile yetkililerden zam fiyatlarının düzenlenmesini istedi. Protestoya yaklaşık 50 kişi katıldı.

Protesto yapılan basın açıklamalarının ardından sona erdi. (DH- ÖY-



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