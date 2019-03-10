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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı

Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı

Aracın alev alev yanması (Cep telefonu )

Jeep Kamera Cep Telefonu 

-Araçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de seyir halinde olan lüks Jeep’te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Jeep’in alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı. Olay, saat 21:30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FD 9769 plakalı Jeep’in motor kısmından dumanlar gelmeye başladı.
Dumanları gören sürücü aracını yolun kenarına çekerek araçtan uzaklaştı. Aracın yandığını gören diğer sürücüler yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan Jeep’i kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı yaşanmazken yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Lüks jeep’in alevler içinde kaldığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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