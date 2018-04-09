Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mecidiyeköy’de iş hanında yangın paniği Haberi

Mecidiyeköy’de iş hanında yangın paniği Haberi

Yangın çıkan han

Polis Yangın Paniği Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin girmesi
-Vatandaşların paniği
-Balkona çıkanlar
-Camdan bakanlar
-Otobüs durağındaki vatandaşlar
-Polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Vatandaşlar balkona çıkarak çalışmaları izledi İSTANBUL

- Mecidiyeköy Meydandaki bir iş hanının bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda panik yaşayan vatandaşlar handaki balkonlarına çıkarak çalışmaları izledi. Yangın, saat 10.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy Meydanı'ndaki 10 katlı bir iş hanının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ve Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodruma kata inerek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi için çalışmalara başladığı esnada polis ekipleri de çevrede önlem aldı, sağlık ekipleri ise hazırda bekledi. Handaki vatandaşlar panik yaşadı Olay esnasında handa çalışan vatandaşlar da panik yaşadı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, binadaki vatandaşlar balkona çıkarken, otobüs duraklarındaki vatandaşlar ise dışarıdan çalışmaları izledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı olayla ilgili itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DCC-EY
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı