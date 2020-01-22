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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MEB ve TEMA 'Toprak Dede' anısına fidan dikti Haberi

MEB ve TEMA 'Toprak Dede' anısına fidan dikti Haberi

Ziya Selçuk konuşma

Tarih Bilinci Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Fidan dikme töreninden görüntüler
-Genel ve detay

( ANKARA )- Bir TEMA Vakfı gönüllüsü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 800 yıllık meşe ağacının meyvesi olan palamudu hediye etti ANKARA

- Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı, "Toprak Dede" olarak tanınan TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca anısına fidan dikme töreni düzenledi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı, 97 yaşında hayatını kaybeden "Toprak Dede" olarak tanınan Hayrettin Karaca anısına Ankara Nermin ve Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileriyle beraber okul bahçesinde fidan dikme töreni düzenledi.
Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yöneticileri, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
Tören öncesinde öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin toprakla buluşmasını önemsediklerini aktararak, TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'yı rahmetle andığını belirtti.
Fidan dikme etkinliğini Türkiye genelinde düzenlediklerini ve bu konunun ciddiye alındığını vurgulayan Bakan Selçuk, fidan dikme etkinliğine ilginin fazla olduğunu söyledi.

Ağaç konusunun çok hassas olarak ele alınması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Ağacı sadece ağaç olmanın çok ötesinde hayat olması, aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilişkilendirerek 'palamut'a değer vermemiz, tarihe değer vermemiz, ağaca değer vermemiz, bu konuyu çok daha hassas olarak ele almamızı gerektiriyor. Çocukta doğa bilinciyle tarih bilincinin, toprak bilincinin birlikte olması bu konuya ayrı bir önem getiriyor" dedi.
Türkiye genelinde yapılan faaliyetleri takip ettiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Bu anlamda 81 ilimizde yaptığımız bu faaliyetin bütün illerimizde hassasiyetle yürütüldüğünü biliyorum, takip ediyorum. Bugün de burada öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle beraber rahmetli Hayrettin Karaca'nın hatırasını yad ediyoruz. Yeşili korumak, ekolojik farkındalık, doğayı korumak anlamında çok daha güçlü şekilde mesajlarımız hep birlikte sürecek" ifadelerini kullandı.Törende bir TEMA Vakfı gönüllüsü, Bakan Selçuk'a 800 yıllık meşe ağacının meyvesi olan palamudu hediye etti. Tören, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından son buldu.
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