MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş'tan velilere uyarı

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( İSTANBUL )- "Çocuklarınızı kategorize etmeyin" İSTANBUL



- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, 6'ıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek Eğitim Buluşmalarına katıldı.

Toplantıda konuşan Durmuş, velilere uyarılarda bulunarak, "Öğrencileri sınıflandırmak için zekayı kullanılabilir bir parametre olarak görmüyoruz. Çocuğum biricik değil mi? Biz o biricikliği kategorize etmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? 'Benim çocuğum 98 zeka puanlı'. Yok böyle bir şey. Kategorize etmeyin" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği Çocuk Vakfı ve Özel Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi tarafından 6'ıncısı düzenlenen Zeka ve Yetenek Buluşmaları bugün Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Buluşmada eğitimin çocuk zekası ve yeteneği üzerindeki etkisi, çocuklara yeteneklerine göre nasıl daha iyi bir eğitim verilebileceği konuları konuşuldu. Kısa bir müzik dinletisinin ardından çocuklar ve veliler eğitim sisteminden beklentilerini dile getirdi. Buluşmaya MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da katıldı.

"Şu anda 81 ilimizde 123 Bilsem’imiz var. Buradan 36 bin öğrencimiz faydalanıyor" Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde pek çok konuda eğitim verdiklerini dile getiren MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş "Bizim yapılan işler anlamında ‘Bilsem’ diye isimlendirdiğimiz bilim ve sanat merkezlerimiz var. Burada uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri destekleme ve proje üretimi yapılıyor. Bu bağlamda güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, mekatronik, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, havacılık, akıl ve zeka oyunları düşünce eğitimi gibi bir takım alanlarla, zenginleştirilmiş bir öğretim programı devam ediyor. Zenginleştirilmiş öğretim programından kastımız resmi örgün öğretim süreçlerinde var olan bir takım konulara veya derslere ilave edilen, içerik noktasında derinleştirilen daha derin öğrenmeler yaşanması için çocuklarımıza projeler ekseninde bir program sağlamış bulunuyoruz. Şu anda 81 ilimizde 123 Bilsem’imiz var. Buradan 36 bin öğrencimiz faydalanıyor. Geçen sene buraya müracaat eden öğrencilerimizden yapılan seçimle 13 bin 491 öğrenci dahil olmuş oldu" diye konuştu.

Çocukların kategorize edilmemesi gerektiğini söyleyen Durmuş "Öğrencileri sınıflandırmak için zekayı kullanılabilir bir parametre olarak görmüyoruz. Görecek olursak biz çocukları zekaları üzerinden gruplamaya başlarız. Niye gruplamaya bu kadar meraklıyız? Niye gruplamayı bu kadar istiyoruz? Hani meşhur şarkı var. 'Beni kategorize etme' diyor. Niye kategorize olmak istiyorsunuz arkadaşlar? Çocuğumu niye kategorize etsinler? Çocuğum tekil değil mi? Biricik değil mi? Biz o biricikliği kategorize etmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? 'Benim çocuğum 98 zeka puanlı'. Yok böyle bir şey. Kategorize etmeyin. Bir taraftan 'beni etiketlemeyin' diyorsunuz diğer taraftan da diyorsunuz ki 'benim puanımı kabul edin, belgeleyin'. Belgelenebilir ve kategorize edilebilir bir şeyden bahsetmiyoruz " ifadelerini kullandı.

